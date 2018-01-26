Футболист ПСЖ дисквалифицирован на три матча

Защитник ПСЖ Дани Алвес получил трёхматчевую дисквалификацию на игры чемпионата Франции по футболу.

Об этом сообщает Goal.

Во встрече с «Лионом», которая закончилась поражением со счётом 1:2, бразилец получил прямую красную карточку за ругань с арбитром Клеманом Турпеном.

Алвес не поможет своей команде в поединках с «Монпелье», «Лиллем» и «Тулузой».

Ранее ПСЖ объявил о подписании контракта с бывшим игроком «Локомотива» и «Анжи» Диарра.