ПСЖ объявил о подписании контракта с бывшим игроком «Локомотива» и «Анжи» Диарра

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Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» подписал контракт с 32-летним полузащитником Лассана Диарра, имеющим опыт выступлений в России за московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи».

Об этом сообщается на официальном сайте парижан.

Футболист пополнил состав ПСЖ на правах свободного агента, а его соглашение с грандом французского футбола рассчитано до лета 2019 года.

Ранее Диарра выступал, в частности, за английский «Челси» и испанский «Реал». Кроме того, в его послужном списке значатся 34 матча за национальную сборную Франции.

Ранее стало известно, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе избежал серьёзной травмы.

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