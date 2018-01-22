Футболист ПСЖ Мбаппе избежал серьёзной травмы
В середине первого тайма Мбаппе столкнулся с голкипером «Лиона» Антони Лопешем, после чего нападающий не смог продолжить встречу.
Незадолго до этого эпизода форвард в кровь разбил голову в столкновении с Уссемом Ауа. Игрок был доставлен в больницу, где врачи не выявили серьёзных повреждений, сообщает официальный сайт ПСЖ.
18-летний форвард пройдёт дополнительное обследование в начале недели.
Ранее «Лион» обыграл ПСЖ в матче чемпионата Франции по футболу.