Футболист ПСЖ Мбаппе избежал серьёзной травмы

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе избежал серьёзной травмы в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Лионом».

В середине первого тайма Мбаппе столкнулся с голкипером «Лиона» Антони Лопешем, после чего нападающий не смог продолжить встречу.

Незадолго до этого эпизода форвард в кровь разбил голову в столкновении с Уссемом Ауа. Игрок был доставлен в больницу, где врачи не выявили серьёзных повреждений, сообщает официальный сайт ПСЖ.

18-летний форвард пройдёт дополнительное обследование в начале недели.

Ранее «Лион» обыграл ПСЖ в матче чемпионата Франции по футболу.