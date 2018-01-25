СМИ: «Арсеналу» и МЮ предстоит объяснить УЕФА, почему Санчес пропустил допинг-контроль

Английским клубам «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» предстоит дать объяснения Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о причинах пропуска чилийским форвардом Алексисом Санчесом планового допинг-контроля.

Как сообщает Sport.es, допинг-офицеры УЕФА прибыли в расположение «Арсенала» и должны были взять пробу у чилийца, но сделать этого им не удалось, поскольку игрок с разрешения клуба отправился в Манчестер для прохождения медосмотра перед трансфером в МЮ.

Отмечается, что клубы обязаны заблаговременно оповещать УЕФА о подобном, но «Арсенал» этого не сделал. Таким образом, допинг-офицеры проинформировали УЕФА, что Санчес пропустил процедуру допинг-контроля, и теперь и клубам придётся давать объяснения.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».