Тренер: с Юскова практически снимают олимпийскую медаль

Тренер мужской спринтерской группы сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев прокомментировал отсутствие Дениса Юскова в заявке на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года.

«Мне очень жаль в этой ситуации Дениса Юскова, который доминировал на протяжении всего олимпийского цикла. Ему сейчас очень сложно, ему будет очень тяжело держать этот уровень ещё один олимпийский цикл. С него практически снимают эту медаль», — приводит слова Дорофеева «Р-Спорт».

При этом он отметил, что решение о недопуске Павла Кулижникова было ожидаемым.

«Мы это примерно предполагали. Алексей Есин у нас взрослый парень, Руслан Мурашов ходит молчаливый. Думаю, благодаря близким и их поддержке они это переживут. По-прежнему остаётся непонятным, что будет дальше, какие будут возможные альтернативные соревнования. К сожалению, все эти разговоры пока не привели ни к чему, в итоге никто не знает, что делать и к чему всё это приведёт», — добавил тренер.

Юсков, Кулижников, Есин и Мурашов не вошли в утверждённый Международным олимпийским комитетом список из 169 российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2018 года.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что Игры-2018 многое теряют из-за отсутствия ряда российских спортсменов.