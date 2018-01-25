Стал известен состав женской сборной России по хоккею на ОИ-2018

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав женской сборной для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

В список, опубликованный на официальном сайте федерации, вошли 23 хоккеистки: Надежда Александрова, Надежда Морозова, Валерия Тараканова (голкиперы); Мария Баталова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Екатерина Лобова, Екатерина Николаева, Нина Пирогова, Светлана Ткачёва, Анастасия Чистякова (защитники); Елена Дергачёва, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Валерия Павлова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алёна Старовойтова, Анна Шохина, Алевтина Штарёва, Людмила Белякова (нападающие). Запасными игроками значатся Екатерина Лихачёва и Татьяна Шаталова. Ранее в ОКР пояснили причины отсутствия приглашений биатлониста Елисеева и хоккеистки Беляковой.