Стал известен состав женской сборной России по хоккею на ОИ-2018
В список, опубликованный на официальном сайте федерации, вошли 23 хоккеистки: Надежда Александрова, Надежда Морозова, Валерия Тараканова (голкиперы); Мария Баталова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Екатерина Лобова, Екатерина Николаева, Нина Пирогова, Светлана Ткачёва, Анастасия Чистякова (защитники); Елена Дергачёва, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Валерия Павлова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алёна Старовойтова, Анна Шохина, Алевтина Штарёва, Людмила Белякова (нападающие).
Запасными игроками значатся Екатерина Лихачёва и Татьяна Шаталова.
Ранее в ОКР пояснили причины отсутствия приглашений биатлониста Елисеева и хоккеистки Беляковой.