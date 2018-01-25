В ОКР отказались комментировать ход слушаний в CAS по российским спортсменам

Короткая ссылка
Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос о ходе слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне по делам российских спортсменов, пожизненно отстранённых от Олимпийских игр.

«Я не буду комментировать ход процесса в CAS. Впервые в нём участвовали ряд экспертов-свидетелей со стороны МОК. Выступали Ричард Макларен, Григорий Родченков. Сейчас мы не будем мешать ходу рассмотрения», — сообщил Поздняков.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что иски по делам российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, были направлены в гражданский суд Швейцарии.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru