В ОКР отказались комментировать ход слушаний в CAS по российским спортсменам
«Я не буду комментировать ход процесса в CAS. Впервые в нём участвовали ряд экспертов-свидетелей со стороны МОК. Выступали Ричард Макларен, Григорий Родченков. Сейчас мы не будем мешать ходу рассмотрения», — сообщил Поздняков.
Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что иски по делам российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, были направлены в гражданский суд Швейцарии.