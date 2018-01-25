В ОКР отказались комментировать ход слушаний в CAS по российским спортсменам

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос о ходе слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне по делам российских спортсменов, пожизненно отстранённых от Олимпийских игр.

«Я не буду комментировать ход процесса в CAS. Впервые в нём участвовали ряд экспертов-свидетелей со стороны МОК. Выступали Ричард Макларен, Григорий Родченков. Сейчас мы не будем мешать ходу рассмотрения», — сообщил Поздняков.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что иски по делам российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, были направлены в гражданский суд Швейцарии.