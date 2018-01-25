Журова возмущена пунктом об информаторах в критериях МОК по допуску россиян на ОИ-2018

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова высказала своё мнение относительно опубликованных Международным олимпийским комитетом (МОК) критериев выдачи российским спортсмена приглашений на зимние Игры 2018 года.

«Сегодня мы увидели критерии. Особенно меня возмущает пункт об информаторах. Фамилии их, я так понимаю, никто не озвучит. Позвонить во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может и соперник, и даже член команды. Этот пункт подразумевает и непубличных информаторов. Когда такое количество критериев, как их отстоять в суде?» — приводит слова Журовой «Р-спорт».

Она отметила, что не может даже представить, как за оставшееся до старта Игр время можно отстоять права неприглашённых на Олимпиаду спортсменов.

«Вы можете представить, что есть такие волшебные адвокаты, которые за оставшееся время какого-то спортсмена по всем пунктам могут оправдать? Особенно по пункту информаторов. Критерии озвучиваются за две недели до Олимпиады. Это ситуация, когда у спортсмена нет возможности себя защитить. Это не по-спортивному», — добавила олимпийская чемпионка.

Ранее МОК опубликовал 17 критериев допуска российских спортсменов к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.