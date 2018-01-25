Президент клуба болельщиков «Россия объединяет» Латыпов рассказал о поддержке сборной страны на ОИ-2018

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Президент клуба болельщиков российской сборной «Россия объединяет» Эдуард Латыпов рассказал, как движение будет поддерживать национальную команду на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«По моей информации, окончательное решение будет принято до конца недели. Если будут какие-то запреты, что само по себе очень странно, будем что-то придумывать, чтобы не мытьём, так катаньем, но флаг присутствовал на трибунах. Наше объединение придерживается принципа, что спорт — вне политики и должен объединять. Если флаг будет в наших руках, то это точно будет не политическая акция, а акт любви к собственной стране. К тому же цвета флага можно использовать в элементах одежды, и будет забавно представить, как нас заставят раздеваться, если теоретически запретят символику», — сказал Латыпов в интервью RT.

Он добавил, что от движения «Россия объединяет» в Южную Корею поедут около десяти человек. Все они будут готовы к возможным провокациям по отношению к россиянам.

«Мы первоначально не планировали выезд на Олимпиаду и задумались о нём в связи с последними событиями. Сейчас спортсменам нужна поддержка. Не знаю, сколько всего приедет болельщиков, но нас будет около десятка. Мы опытные фанаты, нас будет сложно на что-то спровоцировать. Представляем, где проходит грань между законопослушанием и нашей задачей выполнять роль 12-го игрока. Это нас совсем не пугает», — заверил Латыпов.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет будет расследовать любые провокации в адрес России на ОИ-2018

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