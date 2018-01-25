Президент ФХР Третьяк заявил, что получил допуск от МОК на ОИ-2018
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что имеет допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.
Об этом сообщает «Р-Спорт».
Третьяк отметил, что поедет на Олимпиаду.
Хоккейный турнир на Играх пройдёт с 14 по 25 февраля.
Ранее заслуженный тренер России Плющев прокомментировал состав хоккейной сборной на ОИ-2018.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.