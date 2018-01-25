Президент ФХР Третьяк заявил, что получил допуск от МОК на ОИ-2018

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что имеет допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане.