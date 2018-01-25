В РУСАДА заявили, что рассматривается введение уголовной ответственности за приём допинга

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что организация ведёт работу по введению уголовной ответственности за приём запрещённых препаратов.

«Мы ведём активную работу с правоохранительными органами, и рассматривается вопрос, чтобы включить уголовную ответственность за употребление запрещённых средств», — цитирует Гануса «Чемпионат».

Президент РУСАДА отметил, что основные проблемы с допингом наблюдаются в регионах. Кроме того, он заявил о необходимости обращать внимание на работу спортсменов младших возрастных групп.

Ганус сообщил, что РУСАДА воспринимает врачей как проводников антидопинговой программы и намерено установить с ними доверительные отношения.

Ранее начальник медико-биологической службы Российского футбольного союза заявил, что один хитрый «учёный» позорно удрал и пытается лить грязь на наш спорт.