В РУСАДА заявили, что рассматривается введение уголовной ответственности за приём допинга

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что организация ведёт работу по введению уголовной ответственности за приём запрещённых препаратов.

«Мы ведём активную работу с правоохранительными органами, и рассматривается вопрос, чтобы включить уголовную ответственность за употребление запрещённых средств», — цитирует Гануса «Чемпионат».

Президент РУСАДА отметил, что основные проблемы с допингом наблюдаются в регионах. Кроме того, он заявил о необходимости обращать внимание на работу спортсменов младших возрастных групп.

Ганус сообщил, что РУСАДА воспринимает врачей как проводников антидопинговой программы и намерено установить с ними доверительные отношения.

Ранее начальник медико-биологической службы Российского футбольного союза заявил, что один хитрый «учёный» позорно удрал и пытается лить грязь на наш спорт.

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