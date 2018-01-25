Начальник медико-биологической службы РФС: один хитрый «учёный» позорно удрал и пытается лить грязь на наш спорт

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Начальник медико-биологической службы Российского футбольного союза (РФС) Константин Моденов прокомментировал обвинения в допинге в адрес России.

«РФС регулярно отчитывается по поступающим запросам. По моему мнению, один из хитрых «учёных» позорно удрал за рубеж и пытается лить грязь на российский спорт, прекрасно зная, что спорт призван объединять людей», — приводит слова Моденова «Чемпионат».

Кроме того, Моденов процитировал слова из басни Ивана Крылова: «Моська, знать она сильна, раз лает на слона».

Начальник медико-биологической службы также отметил, что необходимо создать госорган, который будет контролировать врачей клубов, чтобы как можно меньшее количество футболистов имели проблемы со здоровьем.  

Ранее сообщалось, что персонал московских гостиниц пройдёт вакцинацию перед ЧМ-2018 по футболу.

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