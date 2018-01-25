Вайсфельд покинул пост генерального менеджера ХК «Салават Юлаев»

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Уфимский «Салават Юлаев» расторг контракт с генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Вайсфельд занимал должность генерального менеджера с апреля 2015 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл рижское «Динамо» в единственном матче игрового дня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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