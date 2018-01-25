Вайсфельд покинул пост генерального менеджера ХК «Салават Юлаев»
Уфимский «Салават Юлаев» расторг контракт с генеральным менеджером Леонидом Вайсфельдом.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что решение было принято по обоюдному согласию сторон.
Вайсфельд занимал должность генерального менеджера с апреля 2015 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл рижское «Динамо» в единственном матче игрового дня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
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