В возрасте 56 лет скончался экс-футболист «Локомотива» Павлов

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Московский «Локомотив» объявил, что бывший полузащитник команды Алексей Павлов скончался на 57-м году жизни.
В возрасте 56 лет скончался экс-футболист «Локомотива» Павлов
  • © Официальный сайт «Локомотива»

«Мы выражаем соболезнования родным и близким Алексея Игоревича», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Павлов выступал за «Локомотив» на протяжении шести сезонов в 1980-х годах. По завершении карьеры он работал детским тренером в школе и играл за команду ветеранов «Локомотива».

Ранее сообщалось, что тренер немецкого футбольного клуба перенёс сердечный приступ во время матча.

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