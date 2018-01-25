В возрасте 56 лет скончался экс-футболист «Локомотива» Павлов

Московский «Локомотив» объявил, что бывший полузащитник команды Алексей Павлов скончался на 57-м году жизни.

«Мы выражаем соболезнования родным и близким Алексея Игоревича», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Павлов выступал за «Локомотив» на протяжении шести сезонов в 1980-х годах. По завершении карьеры он работал детским тренером в школе и играл за команду ветеранов «Локомотива».

Ранее сообщалось, что тренер немецкого футбольного клуба перенёс сердечный приступ во время матча.