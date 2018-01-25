Тренер немецкого футбольного клуба перенёс сердечный приступ во время матча

Тренер немецкого футбольного клуба «Кайзерслаутерн» Джефф Штрассер перенёс сердечный приступ в перерыве матча второго дивизиона чемпионата Германии с «Дармштадтом».

Об этом сообщает официальная страница «Кайзерслаутерна» в социальной сети Twitter.

Отмечается, что 43-летний специалист был доставлен в больницу, где и находится в настоящее время. Второй тайм поединка было решено не проводить.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Англии по футболу Уго Эхиогу скончался в возрасте 44 лет от сердечного приступа.