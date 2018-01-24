НОК США проведёт собственное расследование по делу бывшего врача сборной, обвинённого в домогательствах
Об этом сообщается на официальном сайте НОК США со ссылкой на генерального директора организации Скотта Блэкмуна.
Чиновников интересует, почему совершённые Нассаром преступления в течение долгого времени оставались незамеченными, а жалобы от спортсменок, если таковые и поступали, скрывались от руководства НОК.
Ранее сообщалось, что суд вынес решение по делу Нассара, приговорив его к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет.