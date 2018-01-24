НОК США проведёт собственное расследование по делу бывшего врача сборной, обвинённого в домогательствах

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Национальный олимпийский комитет (НОК) США проведёт собственное расследование по мотивам дела бывшего врача сборной страны по спортивной гимнастике Ларри Нассара, приговорённого к тюремному заключению сроком до 175 лет за многочисленные случаи домогательств к подопечным.

Об этом сообщается на официальном сайте НОК США со ссылкой на генерального директора организации Скотта Блэкмуна.

Чиновников интересует, почему совершённые Нассаром преступления в течение долгого времени оставались незамеченными, а жалобы от спортсменок, если таковые и поступали, скрывались от руководства НОК.

Ранее сообщалось, что суд вынес решение по делу Нассара, приговорив его к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет.

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