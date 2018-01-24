Стала известна дата первого матча сборной России по футболу в рамках Лиги наций

Свой дебютный матч в рамках Лиги наций — нового турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного заменить товарищеские встречи национальных сборных, — команда России проведёт 7 сентября 2018 года на выезде.