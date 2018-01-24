Стала известна дата первого матча сборной России по футболу в рамках Лиги наций

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Свой дебютный матч в рамках Лиги наций — нового турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), призванного заменить товарищеские встречи национальных сборных, — команда России проведёт 7 сентября 2018 года на выезде.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Первыми соперниками россиян в Лиге наций станут турецкие футболисты.

Все матчи группового раунда первого розыгрыша Лиги наций сборная России проведёт осенью 2018 года. 11 сентября команда Станислава Черчесова примет Швецию, 14 октября — Турцию, а 20 ноября встретится со шведами на выезде.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьёвки группового раунда Лиги наций.

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