Стала известна дата первого матча сборной России по футболу в рамках Лиги наций
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Первыми соперниками россиян в Лиге наций станут турецкие футболисты.
Все матчи группового раунда первого розыгрыша Лиги наций сборная России проведёт осенью 2018 года. 11 сентября команда Станислава Черчесова примет Швецию, 14 октября — Турцию, а 20 ноября встретится со шведами на выезде.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьёвки группового раунда Лиги наций.