Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги наций по футболу

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение относительно итогов жеребьёвки группового этапа Лиги наций.

 «На мой взгляд, группа у нас получилась достаточно ровная. Все три команды — опытные, регулярно играют в больших турнирах, чего нельзя сказать о составе некоторых других групп в лиге В», — приводит слова Черчесова официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Кроме того, специалист отметил позитивный момент: сборным не нужно будет самим специально искать соперников по контрольным матчам, так как их заменит Лига наций.

По словам Черчесова, у него была уверенность в том, что сборная России сыграет с Турцией, о чём он сказал наставнику соперников Мирче Луческу до начала жеребьёвки.

«Что касается Швеции, то сейчас преждевременно говорить, что будет через несколько месяцев, но у них крепкая стабильная команда, которая держит определённый уровень и не опускается ниже него», — добавил Черчесов.

Ранее сообщалось, что была проведена жеребьёвка группового этапа Лиги наций по футболу.

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