Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги наций по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение относительно итогов жеребьёвки группового этапа Лиги наций.

«На мой взгляд, группа у нас получилась достаточно ровная. Все три команды — опытные, регулярно играют в больших турнирах, чего нельзя сказать о составе некоторых других групп в лиге В», — приводит слова Черчесова официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Кроме того, специалист отметил позитивный момент: сборным не нужно будет самим специально искать соперников по контрольным матчам, так как их заменит Лига наций.

По словам Черчесова, у него была уверенность в том, что сборная России сыграет с Турцией, о чём он сказал наставнику соперников Мирче Луческу до начала жеребьёвки.

«Что касается Швеции, то сейчас преждевременно говорить, что будет через несколько месяцев, но у них крепкая стабильная команда, которая держит определённый уровень и не опускается ниже него», — добавил Черчесов.

Ранее сообщалось, что была проведена жеребьёвка группового этапа Лиги наций по футболу.