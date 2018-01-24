Слуцкий проведёт обучающий семинар для тренеров детско-юношеских команд «Ростова»
Об этом сообщается на официальном сайте дончан со ссылкой на руководителя футбольной школы клуба Романа Адамова.
«Леонид Викторович с большим энтузиазмом и желанием согласился посетить «Ростов», мы благодарны ему за это. У него большой опыт успешной работы, и мы надеемся, что семинар и общение со Слуцким будут полезны для наших тренеров», — заявил Адамов.
Ранее стало известно, что в «Ростове» рассчитывают на сотрудничество со Слуцким по вопросам детско-юношеских команд.