Слуцкий проведёт обучающий семинар для тренеров детско-юношеских команд «Ростова»

Бывший наставник ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий проведёт обучающий семинар для тренеров детско-юношеских команд клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Ростов».

Об этом сообщается на официальном сайте дончан со ссылкой на руководителя футбольной школы клуба Романа Адамова.

«Леонид Викторович с большим энтузиазмом и желанием согласился посетить «Ростов», мы благодарны ему за это. У него большой опыт успешной работы, и мы надеемся, что семинар и общение со Слуцким будут полезны для наших тренеров», — заявил Адамов.

Ранее стало известно, что в «Ростове» рассчитывают на сотрудничество со Слуцким по вопросам детско-юношеских команд.