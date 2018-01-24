Президент Клуба болельщиков сборной России: МОК начинает доводить дело до абсурда, но нас это не остановит

Президент Клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов заявил, что возможный запрет использования атрибутики с изображением государственных символов страны на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане не повлияет на поддержку российских спортсменов.

«В такой ситуации кажется, что МОК начинает доводить дело до абсурда. Пока ждём официальной информации от официальных сторон. Но как бы там ни было, нас это не остановит. Как известно, русские не сдаются. Чем жёстче нам ставят условия, тем интереснее и важнее наша миссия: поддержать российских спортсменов, которые доберутся до Олимпиады», — рассказал Латыпов в беседе с корреспондентом RT.

По словам болельщика, с подобными проблемами россияне уже сталкивались во время ряда других соревнований, в том числе чемпионата Европы по футболу 2016 года, который проходил во Франции.

«Флаги все разные: на некоторых есть изображения, некоторые флаги с надписями и символами стюарды могут посчитать подозрительными и не пускать с ними на трибуны. Правда, многие болельщики и такие запреты готовы обойти стороной — просто спрятать флаг под одеждой и пронести с собой», — добавил он.

Ранее сообщалось, что МОК запретил проносить российский флаг на трибуны во время Олимпиады-2018.