МОК: подозрений в нарушении антидопинговых правил было достаточно для недопуска отдельных россиян до ОИ

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что подозрений в нарушении антидопинговых правил было достаточно, чтобы отдельные российские спортсмены не получили приглашения на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Могли быть подозрения и информация из разных источников, которая не удовлетворяла комиссию по допуску. Наша цель — не накладывать санкции, а пригласить на Игры только чистых российских спортсменов. Если спортсмена пригласили, значит, у комиссии не было и тени сомнений», — цитирует президента МОК ТАСС.

Ранее Бах выразил мнение, что МОК не унижал Россию и российских спортсменов, отстраняя сборную страны от Олимпиады-2018.

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