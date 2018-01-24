Титулованный норвежский лыжник Нортуг не выступит на Олимпиаде-2018
Известный норвежский лыжник Петтер Нортуг не выступит на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Об этом сообщает издание NRK.
По словам менеджера норвежской сборной Видара Лёфсхуса, двукратный олимпийский чемпион не смог набрать форму, позволяющую ему бороться за медали Игр, а от включения в состав команды в качестве запасного спортсмен отказался.
Ранее стало известно, что Нортуг может войти в состав сборной Норвегии по лыжным гонкам, несмотря на слабые результаты на официальных соревнованиях.
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