«Летающий лыжник» Васильев заявил, что не станет завершать карьеру из-за «неадекватных решений» МОК
Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, не приглашённый на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане из-за совершённого 16 лет назад нарушения антидопинговых правил, заявил, что не планирует завершать профессиональную карьеру.
«Я не собираюсь завязывать из-за неадекватных решений МОК», — цитирует 38-летнего спортсмена ТАСС.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) предварительно одобрил кандидатуры каждого из десяти российских «летающих лыжников», претендующих на участие в Олимпиаде-2018.
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