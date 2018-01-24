«Летающий лыжник» Васильев заявил, что не станет завершать карьеру из-за «неадекватных решений» МОК

Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев, не приглашённый на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане из-за совершённого 16 лет назад нарушения антидопинговых правил, заявил, что не планирует завершать профессиональную карьеру.