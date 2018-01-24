Российские летающие лыжники предварительно допущены до Олимпиады-2018 в полном составе

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По предварительной информации, все российские летающие лыжники будут приглашены Международным олимпийским комитетом (МОК) для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрия Дубровского.

По словам чиновника, кандидатуры каждого из десяти летающих лыжников, претендующих на участие в Играх-2018 — Евгения Климова, Алексея Ромашова, Павла Корнилова, Михаила Назарова, Эрнеста Яхина, Вячеслава Баркова, Ирины Аввакумовой, Анастасии Баранниковой, Софьи Тихоновой и Александры Кустовой, — получили первичное одобрение МОК.

Ранее сообщалось, что российские летающие лыжники единогласно выступили за участие в Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

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