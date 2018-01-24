Российская биатлонистка Сливко завоевала бронзу чемпионата Европы в индивидуальной гонке

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Россиянка Виктория Сливко показала третий результат в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в итальянском Риднау.

Не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах, Сливко уступила только представительнице Франции Хлое Шевалье и хозяйке соревнований Алексии Рунгальдьер.

Ранее сообщалось, что россиянин Юрий Шопин стал девятым в индивидуальной гонке на 20 километров на чемпионате Европы по биатлону.

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