Российская биатлонистка Сливко завоевала бронзу чемпионата Европы в индивидуальной гонке

Россиянка Виктория Сливко показала третий результат в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в итальянском Риднау.

Не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах, Сливко уступила только представительнице Франции Хлое Шевалье и хозяйке соревнований Алексии Рунгальдьер.

Ранее сообщалось, что россиянин Юрий Шопин стал девятым в индивидуальной гонке на 20 километров на чемпионате Европы по биатлону.