Ляйтнер выиграл индивидуальную гонку на ЧЕ по биатлону, Шопин — девятый

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Австриец Феликс Ляйтнер одержал победу в мужской индивидуальной гонке на проходящем в итальянской Риднау-валь-Риданне чемпионате Европы по биатлону.

Спортсмен преодолел дистанцию 20 км за 53 минуты 32,8 секунды. На втором месте оказался представитель Чехии Томаш Крупчик, третьим финишировал немец Филипп Хорн.

Лучшим из россиян стал Юрий Шопин, занявший девятое место. Евгений Гараничев и Александр Логинов на старт не вышли.

Ранее Симон Фуркад заявил, что в истории с недопуском Шипулина к Олимпийским играм налицо двойные стандарты.

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