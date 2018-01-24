Колосков об итогах жеребьёвки Лиги наций по футболу: есть шансы на первое место в группе

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций по футболу.

«Швеция и Турция — лучшие соперники из тех, которые могли попасться нашей команде. Есть шансы на первое место в группе», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, Лига наций является отличной альтернативой товарищеским матчам, так как есть возможность начать планировать тренировочный процесс и сборы и к тому же возникает турнирная и денежная мотивация. 

Кроме того, Колосков выразил уверенность, что при Черчесове сборная России будет подходить серьёзно к каждой игре. 

Ранее Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги наций по футболу.

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