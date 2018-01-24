Скобрев призвал болельщиков сделать всё, чтобы сборная России не чувствовала себя одиноко в Пхёнчхане

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Российский конькобежец Иван Скобрев прокомментировал информацию о возможном запрете использования российской символики на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Скобрев призвал болельщиков сделать всё, чтобы сборная России не чувствовала себя одиноко в Пхёнчхане
  • Иван Скобрев

«Понятно, что новости о запрете российской символики на трибунах, выглядят довольно странно. Если я пронесу флаг своей страны на трибуны в Пхёнчхане меня что, выведут со стадиона? Не совсем понимаю как это возможно. В любом случае, болельщики, не во вред себе, но должны сделать всё, чтобы наши цвета и наши люди присутствовали на олимпийских трибунах. Рискнём всем! Российских болельщиков на Играх будет традиционно много, особенно на хоккее и фигурном катании, так что способ выделится и выразить свою поддержку всегда найдётся и это не только флаги. Кстати, на олимпиаду едут и мои друзья, они точно не оставят ребят без поддержки», — сказал Скобрев в беседе с корреспондентом RT.

Ранее ОКР сделал официальное объявление о запрете использования российского флага на ОИ-2018.

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