Скобрев призвал болельщиков сделать всё, чтобы сборная России не чувствовала себя одиноко в Пхёнчхане

Российский конькобежец Иван Скобрев прокомментировал информацию о возможном запрете использования российской символики на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Понятно, что новости о запрете российской символики на трибунах, выглядят довольно странно. Если я пронесу флаг своей страны на трибуны в Пхёнчхане меня что, выведут со стадиона? Не совсем понимаю как это возможно. В любом случае, болельщики, не во вред себе, но должны сделать всё, чтобы наши цвета и наши люди присутствовали на олимпийских трибунах. Рискнём всем! Российских болельщиков на Играх будет традиционно много, особенно на хоккее и фигурном катании, так что способ выделится и выразить свою поддержку всегда найдётся и это не только флаги. Кстати, на олимпиаду едут и мои друзья, они точно не оставят ребят без поддержки», — сказал Скобрев в беседе с корреспондентом RT.

Ранее ОКР сделал официальное объявление о запрете использования российского флага на ОИ-2018.