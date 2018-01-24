ОКР сделал официальное объявление о запрете использования российского флага на ОИ-2018

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Олимпийский комитет России (ОКР) предоставил официальную информацию относительно запрета использования болельщиками российского флага на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
ОКР сделал официальное объявление о запрете использования российского флага на ОИ-2018
  • CTK / Roman Vondrous
  • globallookpress.com

«Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет», — приводит заявление ОКР официальный сайт организации.

Отмечается, что пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения.

Рабочая группа ОКР обратилась к МОК за официальным подтверждением по данному вопросу. Ответ будет дан до конца недели.

Ранее источник в МОК заявил, что флаг России на трибунах во время ОИ-2018 не запрещён.

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