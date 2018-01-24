Стало известно место проведения ЧР по фигурному катанию в 2019 году

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Чемпионат мира по фигурному катанию в 2019 году пройдёт в Саранске.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Даты турнира будут названы позднее.

Официальное объявление состоялось во время церемонии открытия первенства страны среди юниоров.

Для Саранска это будет первый чемпионат России.

Ранее фигурист Ягудин в резкой форме раскритиковал решение МОК не допустить фигуристов Столбову и Букина до Олимпиады-2018.

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