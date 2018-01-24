Песков призвал избегать слова «бойкот» в отношении участия российских спортсменов в ОИ-2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в настоящее время важно избегать слова «бойкот» в отношении участия российских спортсменов в ОИ-2018.

«Вы знаете, сейчас, наверное, важно избегать таких слов, как бойкот. Есть два фактора, которые нужно учитывать. Первый — очень много вопросов, которые обсуждаются, муссируются, но непонятно со ссылкой на кого, и непонятно, официальна эта информация или нет. Появляются новые какие-то элементы. Например, запрет использования флагов на трибунах на болельщиков», — сказал Песков.

По его словам, в решении МОК, которое было опубликовано, об этом ничего не говорилось.

Он отметил, что «ситуация непростая». При этом Песков добавил, что необходимо разговаривать с МОК и «отстаивать свои права, насколько это возможно».

Ранее сообщалось, что МОК запрещает болельщикам проносить на трибуны флаги стран, не принимающих участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.