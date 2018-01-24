Депутат Лебедев: МОК переходит все границы в желании выслужиться перед хозяином

Заместитель председателя Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал запрет Международного олимпийского комитета (МОК) проносить на трибуны российский флаг во время Олимпийских игр 2018 года.

«А вот теперь МОК взялся и за болельщиков. Видимо, они все тоже указаны в списке Родченкова. Но мы и это стерпим, утрёмся и потащимся на ОИ, поджав хвост», — написал Лебедев в Twitter.

Он отметил, что Олимпийское движение России напоминает ему побитую собаку, которая лежит возле входа в здание МОК, и каждый проходящий мимо считает своим долгом её пнуть.

«МОК в проявлении своих русофобских настроений и желании выслужиться перед хозяином перешагивает уже все границы разумного», — добавил Лебедев.

МОК в проявлении своих русофобских настроений и желании выслужиться перед хозяином перешагивает уже все границы разумного — Игорь Лебедев (@Russian1972) 24 января 2018 г.

Ранее Свищёв раскритиковал запрет МОК проносить на трибуны российский флаг во время ОИ-2018.