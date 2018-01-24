Депутат Лебедев: МОК переходит все границы в желании выслужиться перед хозяином
«А вот теперь МОК взялся и за болельщиков. Видимо, они все тоже указаны в списке Родченкова. Но мы и это стерпим, утрёмся и потащимся на ОИ, поджав хвост», — написал Лебедев в Twitter.
Он отметил, что Олимпийское движение России напоминает ему побитую собаку, которая лежит возле входа в здание МОК, и каждый проходящий мимо считает своим долгом её пнуть.
«МОК в проявлении своих русофобских настроений и желании выслужиться перед хозяином перешагивает уже все границы разумного», — добавил Лебедев.
МОК в проявлении своих русофобских настроений и желании выслужиться перед хозяином перешагивает уже все границы разумного— Игорь Лебедев (@Russian1972) 24 января 2018 г.
Ранее Свищёв раскритиковал запрет МОК проносить на трибуны российский флаг во время ОИ-2018.