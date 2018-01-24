МОК допустит к ОИ только 20 российских лыжников

Международный олимпийский комитет (МОК) допустит к Олимпиаде 2018 года только 20 российских лыжников из 45, которые входили в список Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Об этом сообщает «Тюменская арена».

Отмечается, что причина недопуска ряда спортсменов заключается не в нарушении антидопинговых правил. В качестве примера приводятся ситуации с Денисом Спицовым и Татьяной Алёшиной, у которых не успели взять четыре необходимые допинг-пробы во внесоревновательный период, так как названные атлеты оказались во взрослой команде недавно.

Ранее юрист заявил, что Родченков запутался в своих показаниях на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS).