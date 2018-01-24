Макарова и Веснина вышли в финал Australian Open в парном разряде

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Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина преодолели барьер полуфинала на втором в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии по теннису.

В полуфинале российские теннисистки нанесли поражение румынской паре Ирина Бегу — Моника Никулеску со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

В финале они сыграют с венгеркой Тимеей Бабош и француженкой Кристиной Младенович.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль снялся с четвертьфинального матча Australian Open против хорвата Марина Чилича из-за травмы.

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