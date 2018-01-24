Чен назвала «настоящим садизмом» политику МОК в отношении российских спортсменов

Чемпионка мира по лёгкой атлетике Иоланда Чен прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане многих ведущих российских спортсменов.

«Зависть застилает людям глаза и мозги. МОК сделал это в изощрённой форме — отстранил по одному человеку из пары в фигурном катании. Мерзкая тенденция убирать не всю пару, а по одному человеку. Иван Букин вообще никакого отношения к этой ситуации не имеет, он даже в Играх в Сочи не выступал. Они даже в хоккее наших некоторых ребят не допустили, зная, каких трудов стоит собирать тройки, пятёрки. Они специально выбивают ключевых людей. Это настоящий садизм», — цитирует титулованную спортсменку, а ныне телекомментатора «Спорт-Экспресс».

По словам Чен, в МОК хотели, чтобы Россия самостоятельно приняла решение о бойкоте Олимпиады-2018.

«Но мы не пошли на их провокации и решили выступать. Те, кто шикарно выступали в последнее время, именно их выбивают, чтобы они не поехали и потом все бы сказали: «Посмотрите, как Россия плохо выступает без допинга». Бойкотировать Игры? Нет, надо ехать и выступать. Надо выполнить все условия МОК и вернуть себе флаг и гимн. На следующих Олимпиадах их всех обыграем, и им будет стыдно и позорно», — добавила она.

Ранее министр спорта России Павел Колобков назвал шоком решение МОК не приглашать на Игры-2018 ряд лидеров российской сборной.