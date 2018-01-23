Призёр Олимпиады-1998: жутко возмущён ситуацией со Столбовой и Букиным, это всё наигранно и сделано специально

Титулованный российский фигурист Олег Овсянников прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане отечественных спортсменов Ксению Столбову и Ивана Букина, выступающих в парном катании.

«Для меня это шок. И мне почему-то кажется, что это не самое последнее решение. Я просто жутко возмущён — считаю, всё это наигранно и сделано специально», — цитирует серебряного призёра Олимпиады-1998 «Газета.Ru».

Также Овсянников заявил, что опасается санкций со стороны МОК в отношении ещё одной российской фигуристки, Екатерины Бобровой.

«Мне кажется, ей не простят тот мельдоний, который был в 2016 году», — добавил он.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в резкой форме раскритиковал решение МОК не приглашать Столбову и Букина на Игры-2018.