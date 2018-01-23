СМИ: СБР предложит российским биатлонистам самостоятельно принимать решение об участии в Олимпиаде-2018

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Союз биатлонистов России (СБР) предложит российским атлетам, получившим приглашения на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, самостоятельно принять решение, следует ли им выступать в Пхёнчхане.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

К настоящему моменту приглашения на участие в Играх-2018 получили только три представителя сборной России по биатлону — Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты могут отказаться от выступления на Олимпиаде-2018, если Международный олимпийский комитет не допустит до участия в соревнованиях лидеров российской команды во главе с Антоном Шипулиным.

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