СМИ: СБР предложит российским биатлонистам самостоятельно принимать решение об участии в Олимпиаде-2018

Союз биатлонистов России (СБР) предложит российским атлетам, получившим приглашения на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, самостоятельно принять решение, следует ли им выступать в Пхёнчхане.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

К настоящему моменту приглашения на участие в Играх-2018 получили только три представителя сборной России по биатлону — Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты могут отказаться от выступления на Олимпиаде-2018, если Международный олимпийский комитет не допустит до участия в соревнованиях лидеров российской команды во главе с Антоном Шипулиным.