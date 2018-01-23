СМИ: СБР предложит российским биатлонистам самостоятельно принимать решение об участии в Олимпиаде-2018
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
К настоящему моменту приглашения на участие в Играх-2018 получили только три представителя сборной России по биатлону — Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты могут отказаться от выступления на Олимпиаде-2018, если Международный олимпийский комитет не допустит до участия в соревнованиях лидеров российской команды во главе с Антоном Шипулиным.