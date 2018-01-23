Эксперт: Шипулин — сильный биатлонист, естественно, что его не должны были допустить до Олимпиады

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Чемпион СССР по биатлону Александр Селифонов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать лидера сборной России Антона Шипулина для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Ожидал ли, что Шипулина не допустят до Игр-2018? Антон — сильный биатлонист, естественно, что его не должны были допустить. То есть отстранения, на мой взгляд, происходят по принципу «сначала сильные», далее — по остаточному принципу», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

По мнению Селифонова, теперь шансы российских биатлонистов завоевать медали Олимпиады-2018 очень малы.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты могут отказаться от выступления на Олимпиаде-2018 в случае недопуска Шипулина и других лидеров сборной до соревнований.

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