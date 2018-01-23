Эксперт: Шипулин — сильный биатлонист, естественно, что его не должны были допустить до Олимпиады

Чемпион СССР по биатлону Александр Селифонов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать лидера сборной России Антона Шипулина для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Ожидал ли, что Шипулина не допустят до Игр-2018? Антон — сильный биатлонист, естественно, что его не должны были допустить. То есть отстранения, на мой взгляд, происходят по принципу «сначала сильные», далее — по остаточному принципу», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

По мнению Селифонова, теперь шансы российских биатлонистов завоевать медали Олимпиады-2018 очень малы.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты могут отказаться от выступления на Олимпиаде-2018 в случае недопуска Шипулина и других лидеров сборной до соревнований.