Не получивший приглашение на Игры-2018 лыжник Устюгов заявил, что разочаровался в олимпийском движении

Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать его на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Как человек, который посвящает свою жизнь спорту, я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры. Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моём сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю. Но история с моими друзьями и коллегами — Евгением Беловым, Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным и другими, дисквалифицированными МОК, — заставляла меня задуматься. В их чистоте я уверен, как в своей. Я знаю, каким трудом они завоёвывали свои медали. Я не сильнее их. Но я соревнуюсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом», — написал российский лыжник на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Устюгова, он разочаровался в олимпийском движении.

«Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше, чем ноябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На Олимпийских играх жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что мы — русские, мы — сильные, мы — чистые», — добавил он.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что Устюгов никогда не принимал допинг.