Тренер Жулин: Ан, Шипулин и Устюгов никогда не принимали допинг

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин выразил уверенность, что шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов никогда не принимали допинг.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил данных спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Я знаю, что Виктор Ан в жизни не принимал допинг, потому что боялся возможных обвинений в его сторону. То же самое могу сказать о Шипулине и Устюгове. Весь парадокс в том, что МОК не даёт никаких объяснений своих решений. Все находятся в полном неведении», — сказал в интервью RT Жулин.

Ранее Александр Жулин назвал решение МОК ударом ниже пояса.