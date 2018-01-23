Тренер Жулин: Ан, Шипулин и Устюгов никогда не принимали допинг

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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин выразил уверенность, что шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов никогда не принимали допинг.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил данных спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Я знаю, что Виктор Ан в жизни не принимал допинг, потому что боялся возможных обвинений в его сторону. То же самое могу сказать о Шипулине и Устюгове. Весь парадокс в том, что МОК не даёт никаких объяснений своих решений. Все находятся в полном неведении», — сказал в интервью RT Жулин.

Ранее Александр Жулин назвал решение МОК ударом ниже пояса.

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