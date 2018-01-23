Жулин о решении МОК: это удар ниже пояса

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Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказать ряду российских спортсменов в допуске к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

МОК отказал в допуске к ОИ-2018 многим российским спортсменам, в том числе биатлонисту Антону Шипулину, лыжнику Сергею Устюгову, фигуристам Ксении Столбовой и Ивану Букину.

«МОК обескровливает сборную России. Убирает самых лучших — Шипулина, Устюгова. В этом контексте я могу понять отстранение Столбовой, но как туда попал Букин, который ничего не выигрывал, я не понимаю. Это удар ниже пояса, ситуация страшная», — сказал Жулин в интервью RT.

Ранее жена Шипулина Луиза прокомментировала недопуск мужа к ОИ-2018.

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