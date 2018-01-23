Жена Шипулина о недопуске мужа к ОИ-2018: не хватает зла

Супруга биатлониста Антона Шипулина Луиза прокомментировала недопуск мужа к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Я совершенно не могу подобрать слов. Не хватает зла. Как так? За что? До последнего буду надеяться, что выход из ситуации ещё есть», — написала супруга биатлониста в своём Instagram.

Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов не оказались в списке спортсменов, допущенных к ОИ-2018.

Ранее в Кремле выразили сожаление из-за отсутствия Шипулина, Ана и Устюгова в числе участников ОИ-2018.