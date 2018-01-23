Вице-президент ОКР считает, что российские спортсмены не станут бойкотировать Олимпиаду-2018
«Я думаю, что до бойкота не дойдёт. На Олимпийском собрании спортсмены чётко высказали свою позицию, которая была одобрена олимпийским комитетом. В Международный олимпийский комитет (МОК) будет отправлен список, куда войдут все наши сильнейшие спортсмены. Пока все списки являются предварительными. В заявке мы полностью заполняем все квоты нашими спортсменами и надеемся, что они будут востребованы всеми сильнейшими. Решение МОК предварительное, надеемся, мы сможем по нему подискутировать», — цитирует чиновника «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты могут отказаться от участия в Олимпиаде-2018.