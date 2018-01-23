Вице-президент ОКР считает, что российские спортсмены не станут бойкотировать Олимпиаду-2018

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Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что российские спортсмены не станут бойкотировать зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, несмотря на недопуск ряда ведущих атлетов до участия в соревнованиях.

«Я думаю, что до бойкота не дойдёт. На Олимпийском собрании спортсмены чётко высказали свою позицию, которая была одобрена олимпийским комитетом. В Международный олимпийский комитет (МОК) будет отправлен список, куда войдут все наши сильнейшие спортсмены. Пока все списки являются предварительными. В заявке мы полностью заполняем все квоты нашими спортсменами и надеемся, что они будут востребованы всеми сильнейшими. Решение МОК предварительное, надеемся, мы сможем по нему подискутировать», — цитирует чиновника «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты могут отказаться от участия в Олимпиаде-2018.

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