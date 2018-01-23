ОКР ведёт переговоры с МОК о продлении периода подачи заявок на Олимпиаду-2018

Короткая ссылка
Олимпийский комитет России (ОКР) ведёт переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) о продлении периода подачи заявок на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта страны Павла Колобкова.

По словам чиновника, в ОКР надеются, что МОК учтёт решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам пожизненно отстранённых от участия в Играх российских атлетов, которые будут вынесены в период с 28 по 31 января.

Ранее Колобков выразил надежду, что CAS примет справедливое решение по делам пожизненно отстранённых от Олимпиады российских спортсменов.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru