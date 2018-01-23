ОКР ведёт переговоры с МОК о продлении периода подачи заявок на Олимпиаду-2018
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта страны Павла Колобкова.
По словам чиновника, в ОКР надеются, что МОК учтёт решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам пожизненно отстранённых от участия в Играх российских атлетов, которые будут вынесены в период с 28 по 31 января.
Ранее Колобков выразил надежду, что CAS примет справедливое решение по делам пожизненно отстранённых от Олимпиады российских спортсменов.