ОКР ведёт переговоры с МОК о продлении периода подачи заявок на Олимпиаду-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) ведёт переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) о продлении периода подачи заявок на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта страны Павла Колобкова.

По словам чиновника, в ОКР надеются, что МОК учтёт решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам пожизненно отстранённых от участия в Играх российских атлетов, которые будут вынесены в период с 28 по 31 января.

Ранее Колобков выразил надежду, что CAS примет справедливое решение по делам пожизненно отстранённых от Олимпиады российских спортсменов.