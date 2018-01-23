Юрист: удивительно, что некоторые считают, будто CAS может спасти не приглашённых на Игры российских спортсменов

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Спортивный юрист Артём Пацев выразил мнение, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не сможет повлиять на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказать в выдаче приглашений на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане многим ведущим российским спортсменам.

«Удивительно, но некоторые почему-то до сих пор продолжают считать, что CAS может спасти наших внезапно не приглашённых спортсменов. К сожалению, это совершенно не так, и демонстрирует не очень хорошее знакомство комментаторов с ситуацией. Попробую объяснить. Глава МОК  Томас Бах специально на пресс-конференции 5 декабря дважды уточнил, что, вводя новую систему допуска на Игры-2018 специально для российских спортсменов, МОК как раз и не хотел допустить обжалования решений об отказе в допуске на Олимпиаду, как и произошло перед Играми в Рио. Другими словами, теперь нет решений, которые вообще кто-то куда-то может обжаловать», — написал юрист на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Пацева, даже если адвокатам, представляющим интересы российских спортсменов, удастся доказать, что решение МОК подлежит обжалованию, CAS сможет рассмотреть эти дела только в рамках обычной процедуры.

«Учитывая столь резко агрессивную и явно выраженную позицию МОК, вероятность того, что МОК сам согласится на рассмотрение такого спора в Ad Hoc, стремится к нулю», — добавил он.

Ранее министр спорта России Павел Колобков выразил надежду, что CAS примет справедливое решение по делам отечественных атлетов, пожизненно отстранённых от Олимпиады.

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