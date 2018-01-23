Юрист: удивительно, что некоторые считают, будто CAS может спасти не приглашённых на Игры российских спортсменов

Спортивный юрист Артём Пацев выразил мнение, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не сможет повлиять на решение Международного олимпийского комитета (МОК) отказать в выдаче приглашений на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане многим ведущим российским спортсменам.

«Удивительно, но некоторые почему-то до сих пор продолжают считать, что CAS может спасти наших внезапно не приглашённых спортсменов. К сожалению, это совершенно не так, и демонстрирует не очень хорошее знакомство комментаторов с ситуацией. Попробую объяснить. Глава МОК Томас Бах специально на пресс-конференции 5 декабря дважды уточнил, что, вводя новую систему допуска на Игры-2018 специально для российских спортсменов, МОК как раз и не хотел допустить обжалования решений об отказе в допуске на Олимпиаду, как и произошло перед Играми в Рио. Другими словами, теперь нет решений, которые вообще кто-то куда-то может обжаловать», — написал юрист на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Пацева, даже если адвокатам, представляющим интересы российских спортсменов, удастся доказать, что решение МОК подлежит обжалованию, CAS сможет рассмотреть эти дела только в рамках обычной процедуры.

«Учитывая столь резко агрессивную и явно выраженную позицию МОК, вероятность того, что МОК сам согласится на рассмотрение такого спора в Ad Hoc, стремится к нулю», — добавил он.

Ранее министр спорта России Павел Колобков выразил надежду, что CAS примет справедливое решение по делам отечественных атлетов, пожизненно отстранённых от Олимпиады.