Выиграй билет на бой Всемирной боксёрской суперсерии в Сочи Гассиев — Дортикос
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на официальную группу Федерации бокса России в социальной сети «ВКонтакте», сделать на своей странице репост сообщения о розыгрыше билетов и не удалять его до 26 января включительно. При этом ваш профиль должен быть открыт и активен.
Победителя определит сам Мурат Гассиев 26 января на своем #VKLive, который пройдет на официальной странице Федерации бокса России.
Поединок полуфинала WBSS Гассиев — Дортикос пройдёт 3 февраля 2018 года в Сочи в рамках Первого Международного боксерского форума.