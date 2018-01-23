Выиграй билет на бой Всемирной боксёрской суперсерии в Сочи Гассиев — Дортикос

Телеканал RT совместно с Федерацией бокса России объявляет о розыгрыше двух билетов в партер на полуфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) между регулярным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) кубинцем Юниером Дортикосом и чемпионом мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) россиянином Муратом Гассиевым.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на официальную группу Федерации бокса России в социальной сети «ВКонтакте», сделать на своей странице репост сообщения о розыгрыше билетов и не удалять его до 26 января включительно. При этом ваш профиль должен быть открыт и активен.

Победителя определит сам Мурат Гассиев 26 января на своем #VKLive, который пройдет на официальной странице Федерации бокса России.

Поединок полуфинала WBSS Гассиев — Дортикос пройдёт 3 февраля 2018 года в Сочи в рамках Первого Международного боксерского форума.