Выиграй билет на бой Всемирной боксёрской суперсерии в Сочи Гассиев — Дортикос

Короткая ссылка
Телеканал RT совместно с Федерацией бокса России объявляет о розыгрыше двух билетов в партер на полуфинальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) между регулярным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) кубинцем Юниером Дортикосом и чемпионом мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) россиянином Муратом Гассиевым.
Выиграй билет на бой Всемирной боксёрской суперсерии в Сочи Гассиев — Дортикос
  • Twitter

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на официальную группу Федерации бокса России в социальной сети «ВКонтакте», сделать на своей странице репост сообщения о розыгрыше билетов и не удалять его до 26 января включительно. При этом ваш профиль должен быть открыт и активен.

Победителя определит сам Мурат Гассиев 26 января на своем #VKLive, который пройдет на официальной странице Федерации бокса России.

Поединок полуфинала WBSS Гассиев — Дортикос пройдёт 3 февраля 2018 года в Сочи в рамках Первого Международного боксерского форума.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru