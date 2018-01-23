Жулин: российские спортсмены оспорят решение МОК об их недопуске к ОИ-2018

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что российские спортсмены, которых не допустили к Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, будут оспаривать решение Международного олимпийского комитета (МОК).

«Все спортсмены будут оспаривать решение МОК. Считаю, что российская команда в полном составе поедет на сбор в Японии в преддверии Игр, но закончиться всё может плачевно. Думаю, что могут быть озвучены новые фамилии отстранённых», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Жулин выразил уверенность, что шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов никогда не принимали допинг.

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