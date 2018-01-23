Источник: МОК не выдал биатлонистам Волкову и Гараничеву приглашения на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не выдавать приглашение российским биатлонистам Алексею Волкову и Евгению Гараничеву на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Приглашения не получили ещё два биатлониста, которые участвовали в Олимпийских играх в Сочи. Это Волков и Гараничев», — цитирует источника ТАСС.

Волков является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете. Гараничев стал бронзовым призёром ОИ-2014 в индивидуальной гонке.

Ранее российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение МОК.