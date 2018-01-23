Источник: стала известна основная причина отказа в допуске российских спортсменов к Играм в Пхёнчхане

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Международный олимпийский комитет (МОК) не включил российских спортсменов в список приглашённых на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане из-за электронной базы данных московской антидопинговой лаборатории.

«Главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Ричарда Макларена, о чём сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет. Основную роль сыграла электронная база данных московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA) ещё в ноябре 2017 года», — приводит слова источника «Советский спорт».

В базе данных содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015-го.

«На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхёнчхане-2018 отклоняются», — сказал источник.

Ранее экс-тренер российской сборной по биатлону Владимир Аликин назвал решение МОК политическим заказом в отношении России.

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