Легкоатлетка Бирюкова подала в IAAF заявку на участие в международных турнирах

Руководитель пресс-службы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что российская легкоатлетка Светлана Бирюкова подала в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку на допуск к международным соревнованиям.

«Бирюкова подала стандартную заявку на участие в зарубежных стартах», — приводит слова Юхаревой ТАСС. Бирюкова специализируется на прыжке в длину и тройном прыжке. В общей сложности российские спортсмены подали в IAAF 89 заявок — 40 упрощённых и 49 обычных. Ранее ВФЛА отправила официальное письмо с просьбой ускорить процесс рассмотрения индивидуальных заявок российских легкоатлетов.