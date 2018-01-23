Легкоатлетка Бирюкова подала в IAAF заявку на участие в международных турнирах
Руководитель пресс-службы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что российская легкоатлетка Светлана Бирюкова подала в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку на допуск к международным соревнованиям.
«Бирюкова подала стандартную заявку на участие в зарубежных стартах», — приводит слова Юхаревой ТАСС.
Бирюкова специализируется на прыжке в длину и тройном прыжке.
В общей сложности российские спортсмены подали в IAAF 89 заявок — 40 упрощённых и 49 обычных.
Ранее ВФЛА отправила официальное письмо с просьбой ускорить процесс рассмотрения индивидуальных заявок российских легкоатлетов.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard