Легкоатлетка Бирюкова подала в IAAF заявку на участие в международных турнирах

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Руководитель пресс-службы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что российская легкоатлетка Светлана Бирюкова подала в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальную заявку на допуск к международным соревнованиям.

«Бирюкова подала стандартную заявку на участие в зарубежных стартах», — приводит слова Юхаревой ТАСС.

Бирюкова специализируется на прыжке в длину и тройном прыжке.

В общей сложности российские спортсмены подали в IAAF 89 заявок — 40 упрощённых и 49 обычных.

Ранее ВФЛА отправила официальное письмо с просьбой ускорить процесс рассмотрения индивидуальных заявок российских легкоатлетов.

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